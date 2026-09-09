‘Komünistliğin Ne Lüzumu Var?’ kitabı raflarda

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile gerçekleştirdiği söyleşiyi içeren kitap Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından basıldı.

Yayınevi kitabın çıkışını “TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’la yapılan bu söyleşi, basmakalıp yaklaşımlara ve yerleşik kabullere meydan okuyan, “insanlığın eşitlik şarkısına” inanç tazeleyen bir içerikten oluşuyor. Barış Terkoğlu’nun hazırladığı “Kemal Okuyan ile Söyleşi: Komünistliğin Ne Lüzumu Var?” şimdi raflarda!” ifadeleriyle duyurdu.

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Kitabın tanıtım metninde şöyle deniliyor:

Dünyamız, belki de hiç olmadığı kadar derin kırılmaların içinden geçiyor. Şüphesiz, güzel ülkemiz de... Siyasal geçişlerin hızlandığı, ezberlerin bozulduğu; kirli siyasetin, pazarlıkların, kuralsızlığın, ilkesizliğin ve kaba kuvvetin egemen olmaya çalıştığı tarihsel uğraklar, aynı zamanda iyiye ve güzele doğru aranışın büyüdüğü devrimci kırılmalar için toprağı hazırlar.

Barış Terkoğlu’nun Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan’la böylesi bir tarihsel uğrakta yaptığı söyleşi, basmakalıp yaklaşımlara ve yerleşik kabullere meydan okuyan, “insanlığın eşitlik şarkısına” inanç tazeleyen bir içerikten oluşuyor:

Türkiye’nin yaşadığı karşıdevrimci dönüşüm, AKP düzeni, CHP ve cumhuriyetçi kesimler, Kürt meselesi, solun ve komünistlerin eksiklikleri/hataları, TKP’nin yakın dönem siyasal tercih ve açılımları, dünyada solun ve işçi sınıfının geri çekilişi, sosyal demokrasinin tarihsel hataları, Sovyetler Birliği deneyimi, emperyalist-kapitalist sistemin güncel görünümü, sosyalist Türkiye’nin nasıl bir ülke olacağı, TKP ve Kemal Okuyan’a dair merak edilenler...

Bu yanıyla daha önce yayımladığımız Cumhuriyet ve Komünistler çalışmasıyla da bütünlük oluşturan söyleşi, “tarihin yükünü sırtlamak” için bir çağrı barındırıyor. Okuyan’ın siyasal çözümlemeleriyle, Türkiye’de devrimci bir çıkışın olanakları tartışılıyor.