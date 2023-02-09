Kemal Okuyan deprem bölgesindeki çalışmaları takip ediyor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Hatay'da Armutlu Kriz Masası'ndaki çalışmaları yerinde takip ederken, yıkım bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki büyük yıkımı gözleyen Okuyan, dün soL'a yaptığı açıklamada, "Tabloyu biliyorduk ama her gördüğümüz şey bu tablonun ne kadar ağır olduğunu bir kez daha gösteriyor bize. Evet deprem ağır ve yıkıcı, bu depremin hasarsız atlatılması imkansız. Ama öte yandan da büyük iddiaları olan, 20 yıldır bir imparatorluk özlemiyle hareket eden bir siyasi iktidarın elinde bu ülke çökmüş. Türkiye'de hiçbir kurum şu anda çalışmıyor. Mesela en çok hasar alanlar kamu binaları. Devletin niye hareket edemediğinin de kanıtlarından bir tanesi bu" demişti.