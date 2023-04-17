Kemal Okuyan: Çandar’ın sicilinde 'Yetmez ama evet' sadece bir dekordur!

Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı Cengiz Çandar, 2010 yılında yargıyı AKP'ye bağlayan Anayasa referandumuna ilişkin "Yetmez ama evet" tutumunu yineledi, eleştirileri ise "algı yaratma çabası" olarak niteledi.

Uzun yıllar AKP destekçiliği, Gülen övgüsü yapan isimlerden biri olan Cengiz Çandar, T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtladı.

HSYK'nın bugün tepki duyulan yapısının mimarının CHP olduğunu savunan Çandar, "Yetmez ama evet" dediği referandumun ardından gerçekleştirilen ilk HSYK seçimlerinde bakanlık listesinin üstünlüğünü görmezden geldi. "Yetmez ama evet" tavrına yönelik eleştirilerin haksız olduğunu iddia eden Çandar, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın tepkisini hatırlatan Çamlıbel'e "Tayyip Erdoğan'ın bütün günahları bu 'Yetmez ama evet'in sonucudur algısı yaratılmaya çalışıyor." dedi.

'Çandar’ın sicilinde Yetmez ama evet sadece bir dekordur!'

Hakkındaki açıklamalara sosyal medya hesabından yanıt veren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, geçtiğimiz günlerde HDP'deki sol unsurları "dekor" olarak niteleyen Çandar'a kendi ifadeleriyle seslendi. Okuyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Daha ayrıntılı bir değerlendirme yapacağız elbette. Madem 'dekor' dediği 'yoldaş'larından ses çıkmıyor, madem 'dekor güzelleştirir' özrüyle geçiştirince mesele halloluyor! Ama şimdiden söyleyeyim Çandar’ın sicilinde Yetmez ama evet sadece bir dekordur!"