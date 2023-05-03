Kemal Okuyan: Bu ülkede Vahdettin'e, Abdülhamit'e karşı söz söylemek suç haline getirildi

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 'Türkiye'de gerçek bir kutuplaşma gerekiyor. Emperyalist sistemle halklar arasında kutuplaşma var. Biz bu kutuplaşmadan korkmayız' dedi.

Haber Merkezi

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Cadde TV'de gündemi değerlendiriyor.

Okuyan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Türkiye'de gerçek bir kutuplaşma gerekiyor. Her durumda kazanan bir küçük kesim var. Emperyalist sistemle halklar arasında kutuplaşma var. Biz bu kutuplaşmadan korkmayız.
  • Türkiye'de gerçek taraflaşmanın önüne geçiliyor.
  • Türkiye'de bir sürü fay hattı var. Yoksulun yoksulu kırdığı bir tablo için elverişli bir zemin var. Örgütlü durursak, hakkımızı ararsak bunların da üstesinden geliriz.
  • Erdoğan bu seçimde kaybedebilir. Ancak büyük bir başarısı var AKP'nin. Türkiye'nin siyasal, ideolojik ve kültürel iklimini, aslında hiç gerçekte böyle olmamasına rağmen belirledi. Toplumsal alanda değil ama, siyasal alanda.
  • Bu ülkede Vahdettin'e, Abdülhamit'e karşı söz söylemek suç haline getirildi.
  • Laikliği en sert savunan partiyiz.
  • Özelleştirmelere karşı çıkmıyorsanız, Kızılay'a kızmanın anlamı yok.