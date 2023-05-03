Kemal Okuyan: Bu ülkede Vahdettin'e, Abdülhamit'e karşı söz söylemek suç haline getirildi

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Cadde TV'de gündemi değerlendiriyor.
Okuyan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Türkiye'de gerçek bir kutuplaşma gerekiyor. Her durumda kazanan bir küçük kesim var. Emperyalist sistemle halklar arasında kutuplaşma var. Biz bu kutuplaşmadan korkmayız.
- Türkiye'de gerçek taraflaşmanın önüne geçiliyor.
- Türkiye'de bir sürü fay hattı var. Yoksulun yoksulu kırdığı bir tablo için elverişli bir zemin var. Örgütlü durursak, hakkımızı ararsak bunların da üstesinden geliriz.
- Erdoğan bu seçimde kaybedebilir. Ancak büyük bir başarısı var AKP'nin. Türkiye'nin siyasal, ideolojik ve kültürel iklimini, aslında hiç gerçekte böyle olmamasına rağmen belirledi. Toplumsal alanda değil ama, siyasal alanda.
- Bu ülkede Vahdettin'e, Abdülhamit'e karşı söz söylemek suç haline getirildi.
- Laikliği en sert savunan partiyiz.
- Özelleştirmelere karşı çıkmıyorsanız, Kızılay'a kızmanın anlamı yok.