Kemal Okuyan: Bir halkın yaptırım gücü mücadeledir, sokaktır

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yaşanan yoksullaşmaya dair Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Seçimlerden önce seçim sonrası kemer sıkmanın geleceği neredeyse kesindi" diyen Okuyan, "Ekonomi bürokrasisine atanan Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan gibi isimler halk açısından son derece acımasız isimler, kendilerine söyleneni yapıyorlar" ifadesini kullandı.

'Kasım ayına kadar tüm büyük yük halkın sırtına yıkılacak'

Erdoğan'ın önüne koyduğu takvimi uyguladığını belirten Okuyan, "Kasım ayı gibi yeniden seçim ekonomisine geçileceğine ilişkin bir tahminimiz var. Kasım ayına kadar tüm yük halkın sırtına yıkılacak. Sonrasında halkın gözünü boyamak için adım atacaklar, seçim sonrası saldırı kaldığı yerden devam edecek" dedi.

'Bu açlık değil, ölüm sınırı'

AKP'nin sürekli olarak halkın üzerinde bir baskı kurduğunu dile getiren Okuyan, "Erdoğan önlemini aldı, bugünden AKP içinde Mehmet Şimşek ekibine tepkilerini dile getirenler ortaya çıktı. Belli bir süre sonra belki de Mehmet Şimşek ekibinin üzeri çizilecek, tekrar fabrika ayarlarına döneceğiz diyecekler. Erdoğan belli bir süre sonra bir U dönüşü yapacaktır. Ama şimdi çok zor bir dönem halk için. Bir açıklama yaptık, aralık ayını çıkaramaz emekliler diye. Bu maaşlarla emeklilerin, emekçilerin yaşaması mümkün değil. Bu açlık değil, ölüm sınırı. Emekliler eskiden evden çıkmadan hayatını geçindirmeye çalışıyordu, şimdi evde de 7500 liraya geçinmek mümkün değil. Aralık ayına kadar ölün diyorlar, bu kabul edilbilir bir şey değil" diye konuştu.

'Bir halkın yaptırım gücü mücadeledir, sokaktır'

Bu koşullarda parlemantoya sıkışan bir mücadelenin başarı şansı olmadığını belirten Okuyan, "Çünkü yaptırım gücü yok. Bir halkın yaptırım gücü mücadeledir ve şimdi suça dönüştürülmek istenen sokaktır. Dünyanın her yerinde emekçiler hakkını sokakta arar. Biz bunu yapmaya çalışacağız, bu sıcak dönemde mümkün olduğunca protesto hakkımızı kullanmaya, sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoru. Daha da artırarak devam edeceğiz. İnsanların evlerine çekilerek kazanacağı tek kuruş yoktur" dedi.

Okuyan, "Türkiye'de kaynak sorunu var, bu sorunu gidermek için yurt dışından borç arıyorlar. Burada aradıkları kaynaklar için Türkiye Cumhuriyetinin varlıklarını satıyorlar. Varlık Fonu bunun aracıdır" diye konuştu.

Okuyan'ın Cumhuriyet TV'ye yaptığı açıklamalar şöyle: