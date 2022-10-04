Kemal Okuyan: Anlaşıldı, altılı masa Erdoğan'ı aday gösterecek

CHP, dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı başörtüsü düzenlemesini bugün Meclis'e sundu. Meclis'e sunulan teklifte "Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz." maddesi yer aldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan CHP'nin yasa önerisine "Kılıçdaroğlu’nun türban “hamle”sinden sonra anlaşılıyor ki altılı masa seçimlerde Erdoğan’ı aday göstererek Cumhur İttifakı’nı yenecek! Ülkemiz bu çaresizliğe mahkum değil. Laiklik için bu düzeni değiştireceğiz!" sözleriyle tepki gösterdi.