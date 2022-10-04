'Erdoğan başörtüsü konusunda Kılıçdaroğlu'na Anayasa resti çekmeye hazırlanıyor'

CHP’nin Meclis Başkanlığına sunduğu teklifte “Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz” önerisi yer aldı.

Sputnik'ten Osman Nuri Cerit'in haberine göre Erdoğan, kurmaylarıyla bir araya geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır” ifadelerini kullandı. Sputnik'in haberine göre Erdoğan grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na 'rest çekecek' ve “Eğer samimiysen gelin, birlikte türban serbestisini anayasaya ekleyelim” çağrısını yapacak. Erdoğan’ın konuşması sonrasında da AKP’nin Meclis'e anayasa değişiklik önerisi vermesi bekleniyor.