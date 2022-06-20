'Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı artık çok net, ilk toplantı yapıldı'

Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, Korkusuz adlı gazetede bugün yer alan yazısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için toplantıların başladığını öne sürdü, CHP'deki kaynaklarının yaptığı açıklamaları aktardı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Programda CHP Genel Merkezi’ndeki “son hava’’yı aktarmış ve özetle şunları söylemiştim:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı artık çok net. Bununla ilgili olarak kampanyanın çatısını oluşturmak için ilk toplantı yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir sloganla çıkması ve kampanyanın çatısının nasıl oluşturulmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Kılıçdaroğlu artık her koşulda adaydır. Kılıçdaroğlu, öncelikle Millet İttifakı’nın adayı olmak; ‘Tek ve Ortak Adayla İlk Turda Kazanmak’ formülünü işletmek istiyor. Bu gerçekleşmediği takdirde CHP’nin adayı olarak yarışa girecek. Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi, adaylıkta ‘kritik eşiğin’ aşıldığına inanıyor.”

CHP Genel Merkezi’ndeki havayı aktaran bir kaynağım, “Çünkü; sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda ‘kritik eşik’ artık aşıldı’’ dedi. Ardından ise şöyle konuştu:

“Sizin de önceki yazınızda ifade ettiğiniz üzere, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sayın genel başkanımıza yönelik yaptığı ‘Adaylığını açıkla’ çağrısı en çok bizim işimize yaradı. Bu çağrı, sayın genel başkanımızın adaylığını pekiştirdi. Kafalardaki soru işaretlerini kaldırdı. CHP tabanında konsolidasyon yarattı. Bu sonuç, sizin TV 100’de ve Korkusuz’da yayınladığınız Motto-Bulgu’nun sonuçlarında da görülüyor. Dört ay önceki tablonun çok çok ilerisindeyiz.”

Ankara’daki kaynağım sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik ilgi, sadece bize değil, Altılı Masa’ya gelen kamuoyu araştırmaları ve anketlerde de görülüyor. Erdoğan-Kılıçdaroğlu kıyaslamalı anketlerin sonuçları cuma günü diğer partilere de gitti. O anketler de de görülüyor ki; Sayın Kılıçdaroğlu için ‘adaylık eşiği’ çoktan aşıldı. Toplumda Kılıçdaroğlu’nun adaylığına hiç olmadığı kadar büyük bir ilgi ve destek var. Altılı Masa’nın diğer aktörleri de bu gerçeği kabul edeceklerdir.”

Devam edelim…

Görüldüğü üzere, CHP Genel Merkezi’nde tüm hesaplar Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine yapılıyor. Hatta sadece adaylık dönemi değil cumhurbaşkanlığı döneminin nasıl olacağı üzerine de kafa yoruluyor. Öyle ki; kimin TBMM Başkanı olacağı, kimin Kılıçdaroğlu sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturacağı bile konuşuluyor. TBMM Başkanlığı için Engin Altay’ın, CHP Genel Başkanlığı için ise Faik Öztrak’ın ismi geçiyor.

Tartışmaları yakından izleyen ve çalışmalarını da adaylık sürecine göre şekillendiren Kılıçdaroğlu, adaylığını açıklamak için gün sayıyor. CHP liderinin bu yüzden sahada daha çok olacağı ve genel merkeze süreli sınırlarda geleceği ifade ediliyor.