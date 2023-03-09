'Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55’le seçimi kazanır'

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt 6'lı Masa krizini Sözcü'den Ruhat Mengi'ye değerlendirdi.

Enginyurt, kazanacak aday tartışmasına tepki gösterirken, "Ben seçimler neticesinde bu tartışmaların çok anlamlı olmadığının görüleceğine inanıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55'le seçimi kazanacaktır" dedi.

Enginyurt'un açıklamalarından bir bölüm şöyle:

"Öncelikle biz Demokrat Parti olarak “kazanacak aday” formülünü kabul etmiyoruz. Karşıda “kazanamayacak” Recep Tayyip Erdoğan varken Millet İttifakı'ndan çıkacak her aday kazanacak adaydır. Dolayısıyla böyle bir ayırım bana göre, Demokrat Parti'ye göre ismi geçenlere haksızlık olur. Buradan çıkacak adayın kazanacak aday olduğuna inandığımız için buna “Millet Masası” dedik. İkincisi, biz Demokrat Parti olarak şu noktadayız; her iki belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği ortada dururken ve bu partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu varken bizim CHP'nin belediye başkanlarını aday göstermemizin şık olmadığını düşündük.

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Süreç bu şekilde işledi ama sonuçta doğru noktaya gelindi. Ben seçimler neticesinde bu tartışmaların çok anlamlı olmadığının görüleceğine inanıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55'le seçimi kazanacaktır."