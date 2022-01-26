Kemal Kılıçdaroğlu saat verdi: Size önemli bir konuda bilgi vereceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere' dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu saat verdi: Size önemli bir konuda bilgi vereceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere' dedi.
Haber Merkezi