  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

'Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i CHP'den ihraç edecek' iddiası

Kemal Kılıçdaroğlu'nun son süreçte sürekli olarak açıklama yaptığı isimlerden olan yandaş yazar Fatik Atik, CHP'den ihraç edilecekler listesi paylaştı. Listede Özgür Özel'in de adı yer alıyor.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 27.05.2026 , 08:11 Güncelleme Tarihi: 27.05.2026 , 08:16

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden TGRT'den Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından 1 Haziran itibarıyla Parti Meclisi'nin toplanacağını ve CHP'de bazı milletvekillerinin ihraç edilmesine yönelik girişimlere hız verileceğini söyledi.

Atik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki 8 milletvekilinden oluşan ihraç listesini paylaştı.

- Özgür Özel
- Ali Mahir Başarır
- Veli Ağbaba
- Özgür Karabat
- Murat Emir
- Umut Akdoğan
- Ulaş Karasu
- Turhan Taşkın Özer

 

İLGİLİ HABER

Kemal Okuyan CHP’nin AKP ile 'normalleşme' sicilini yazdı: 'Can simidi oldular' 

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.