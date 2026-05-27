'Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i CHP'den ihraç edecek' iddiası
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 27.05.2026 , 08:11 Güncelleme Tarihi: 27.05.2026 , 08:16
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AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden TGRT'den Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından 1 Haziran itibarıyla Parti Meclisi'nin toplanacağını ve CHP'de bazı milletvekillerinin ihraç edilmesine yönelik girişimlere hız verileceğini söyledi.
Atik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki 8 milletvekilinden oluşan ihraç listesini paylaştı.
- Özgür Özel
- Ali Mahir Başarır
- Veli Ağbaba
- Özgür Karabat
- Murat Emir
- Umut Akdoğan
- Ulaş Karasu
- Turhan Taşkın Özer
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