Kemal Kılıçdaroğlu, 'beşli çete'den hangi müteahhitle görüştü, kimi reddetti?

Dünya Bankası'nın 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Türkiye’den beş şirket ilk 10'da yer alıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu şirketleri '5'li çete' olarak adlandırıyor. Sık sık yaptığı konuşmada da iktidara geldiklerinde devletten en çok ihale alan bu beş şirketin ihalelerinin yeniden gözden geçirileceğini belirtiyor.

2021 yılının son aylarında ise özellikle Ankara kulislerinde bir iddia konuşulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'nun hedefindeki beş şirketten birinin Kılıçdaroğlu ile görüşmek için girişimlerde bulunduğuydu.

Bu iddia 29 Ocak'ta HalkTV'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, “Bu beşli çeteden sizinle görüşmek isteyen oldu mu?” diye soruldu.

Kılıçdaroğlu da bu soruya, “Beş müteahhidin görüşme talebi net bir şekilde bana iletilmedi, dolaylı olarak iletildi. Görüşmedim. Niye görüşeyim?” cevabını verdi ve "Belki onlar da haksızlığa uğradıklarını ifade edecekler. Ellerinde belki de dosya vardır. ‘Efendim bizden bu kadar rüşvet istediler’ diyecekler. Onlarda gelecek. Kime ne kadar rüşvet ödedikleri. Bugün değil ama gelecek.100 liralık geçiş ücretini 130 liraya çıkarıyorsunuz. Bunlar bedava mı oluyor?” cevabını verdi.

Celal Koloğlu ile Ankara'da görüşme

MedyaTava'nın haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kolin Şirketler Grubu’nun sahibi Celal Koloğlu ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Görüşmede Celal Koloğlu'nun aldıkları ihaleler ile ilgili görüşme gerçekleştirip bilgi paylaştığı öğrenildi.

Cengiz holding de randevu istedi

Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz de kardeşi aracılığıyla eski araştırma şirketi sahibi İbrahim Uslu üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti. Ancak bu görüşme gerçekleşmedi.

Kılıçdaroğlu'nun Mehmet Cengiz'i reddetmesinin nedeni ise kamuoyunda Cengiz'e ait ses kaydının yoğun tepki görmesi. Mehmet Cengiz'in bir telefon kaydında halka küfrettiği biliniyor.