Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Necdet Sezer ile görüşecek

Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i bugün saat 14.00'te ziyaret edecek.

Haber Merkezi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüşecek.

Görüşmenin bugün saat 14.00'te gerçekleşeceği bildirildi.

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