Kemal Kılıçdaroğlu: 11 büyükşehire yenilerini ekleyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100'de katıldığı programda, yerel seçim, kurultay ve ittifaklar konusunda gazeteciler Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır’a açıklamalarda bulundu.

Hakkında düzenlenen fezlekelere değinen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de adalet olmadığı için demokrasi olmadığı için yargı bağımlı hale geldiği için dönemli savcıları da fezleke düzenledi ve gönderdiler. Tabii benim en büyük arzum davaların açılması benim istediğim bütün delillerin de hakim tarafından ve savcı tarafından toplanması. O zaman gerçekler çok daha net ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'Travmayı hepimiz hissettik'

Kılıçdaroğlu, Barış Yarkadaş'ın "Bu yerel seçimle ilgili insanlarda büyük bir umutsuzluk dalgası var. Onu sizle gözlemliyorsunuzdur. Bir mesajınız olur mu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Hepimiz çok iyi inanmıştık. Yüzde yüz cumhurbaşkanlığı seçimi kazanacağımıza dair. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu. Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik ya yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da bir gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil.

'Bizim milletvekillerimiz darp edildi'

Olur, yani hayat devam ediyor. Yani bir nehir gibi akıyor. Tamam, siz karşıya geçmek için yüzdünüz ama ulaşamadığınız kıyıya çok yaklaştım ama ulaşamadım. Ama nehir akıyor ve siz o nehirde yüzmek ve karşıya geçmek zorundasınız. Dolayısıyla hayal kırıklığını kronik hale getirmeden tam tersine. Yani kazandığımız pek çok avantajı öne çıkararak halka moral vererek bunu götürebilirsiniz. Götürmek zorundasınız zaten.

Şimdi biz sadece Erdoğan'la rekabet etmedik yani. Saray devletine karşı rekabet ettik. Valisi Kaymakamı, Jandarma Komutanı, bütün bakanlar hiç kimse istifa etmedi. Herkesin altına makam araçlarıyla bakanlar propaganda yaptılar. Bizim milletvekillerimiz darp edildi, sandık başında darp etti.

İşin özü şu, karamsar bir insan değilim. Ben epey yol aldığımıza inanıyorum. Yerel seçimlerde çok daha güçlü bir şekilde çıkacağız ortaya. Büyük kentlerin tümünde biz öndeyiz zaten. Diyarbakır gibi Rize gibi Kars gibi bugüne kadar vekil çıkarmadığımız yerlerde ilk kez milletvekili çıkardık. Oylarımızda bir gerileme olmadı.

'11 büyükşehire yenilerini ekleyeceğiz'

Öbürüne bakıyorsun, 49’da 35’lere kadar düştü. Dolayısıyla biz yani Cumhurbaşkanlığı kazanamamanın getirdiği moral bozukluğu en azından kısmen de olsa sağladığımız bazı başarılarımızı da gölgeledi. Yani onları da konuşamaz hale geldik ama ben şuna inanıyorum.

Biz bugün 11 büyük kenti aldık. Geçen seçimlerde bunlara Bursa gibi Balıkesir gibi, Denizli gibi, Manisa gibi, uşak gibi pek çok yeri ilave edeceğiz. Adaylarımız mücadeleyi yapacaklar. Belediye başkanlarımız da başarılı belediye başkanlarımız ellerinde bütün engellemelere rağmen ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar, iyi sonuçlar elde edecek."