tv100.com yazarları Hacı Yakışıklı, Barış Yarkadaş, Fuat Uğur, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel ve Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç; Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.

Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, elde ettiğini söylediği kulis bilgisini canlı yayında açıkladı.

Yarkadaş, “Altılı masa olsa da olmasa da Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mart’a kadar adaylığını açıklayacak” dedi.

Barış Yarkadaş, ayrıca "Mansur Yavaş oyundan tamamen çekilmiş gibi görünüyor. Bu kadar neden geride duruyor anlamış değilim, eğer aday değilse çıkar ‘Ben aday değilim’ der, CHP’nin şu an MYK’sı büyük oranda Kemal Bey’in arkasında hizalanmış durumda" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Baykal-Kılıçdaroğlu görüşmesine dair de konuşan Barış Yarkadaş, “Deniz Bey’in milletvekili olması konusunda Kemal Bey’in isteği var” iddiasında bulundu.