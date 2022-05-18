Kemal Kahraman: Biz Kürt ve Zaza sanatçılar her zaman baskıyla karşı karşıyaydık

Metin-Kemal Kahraman kardeşlerin 17 Mayıs tarihli konseri Muş Valiliği tarafından yasaklanmıştı.

Rûdaw’ın bültenine katılan Kemal Kahraman, yasağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendilerine salon bulamadıklarını belirten Kahraman, şöyle konuştu:

“Bu sadece bugünlerde olmuş şaşılası bir şey olarak sunmamız doğru olmaz. Biz Kürt ve Zaza sanatçılar, diğer halkların sanatçıları her zaman böyle bir baskıyla karşı karşıyaydık. Bu, çok meşrulaştırılmıştı. Bizler hiçbir ilin resmi salonlarında kendimize yer bulamıyoruz. Valilik ya da kaymakamlık denetimindeki mekanların hiçbirinde kendi sanatımızı icra edemedik.

Devletin bütün kurumları bize kapalı. Televizyonlar bize kapalı. Devlet sahneleri bize kapalı.”

Kahraman, “Bize yarı illegal sanatçılar muamelesi yaptılar. Kürtçe ve Zazaca söylemek başlı başına kriminal bir durummuş gibi sundular” ifadesini kullandı.

Kahraman yasaklarla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Yarın Batman’dayız, ardından, Mardin, Diyarbakır ve Adana… Küçük bir turnemiz var. Batman için hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın sabah Batman’a uçuyoruz. Henüz bir bildirim yapılmadı.

Bu tür yasaklar sadece müzisyenleri değil, dinleyicileri de mağdur ediyor. Muş konseri için yüzlerce bilet satıldı. Şimdi tekrar paranın iade edilmesi vesaire… Bu aynı zamanda dinleyiciye de bir yasaktır. Dolayısıyla dinleyicilerimiz de çok tepkili.”