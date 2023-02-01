Kediye tekme ve yumruk atan saldırgan hakkında yeniden yakalama kararı

İstanbul Küçükçekmece'de bir sitenin girişindeki kedilere saldırırken görüntülenen Aytuğ Koyuncu isimli saldırgan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Dün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Koyuncu için savcılık bugün itiraz etmişti.

DHA'nın aktardığı habere göre, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak Perşembe günü tekme atan Aytuğ Koyuncu hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Koyuncu dün gözaltına alınmış, çıkarıldığı Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Şüpheli savcılık ifadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.