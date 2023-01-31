Kediye tekme ve yumruk atan saldırgan serbest bırakıldı

İstanbul'un Küçükmece ilçesindeki bir sitenin girişindeki kediye tekme attığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Aytuğ Koyuncu isimli saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA'nın haberine göre; Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kediye tekme atan Aytuğ Koyuncu gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Koyuncu’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.