Kediye şiddet uygulayan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul Küçükçekmece'de bir sitenin girişindeki kedilere saldırırken görüntülenen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aytuğ Koyuncu isimli insan, savcılığın itirazıyla yakalanıp tutuklandı.

Haber Merkezi

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak tarihinde tekme atarak şiddet uygulayan Aytuğ Koyuncu gözaltına alınmıştı. Koyuncu, Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından Salı günü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.

DHA'nın haberine göre, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Tekrar gözaltına alınan Koyuncu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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