Kedilerine işkence eden futbolcuya ceza verildi

İngiltere Premier Ligi’nde West Ham United takımının formasını giyen Kurt Zouma’nın kedilerine işkence ettiği görüntülerin paylaşılması üzerine tepkiler gecikmedi.

BBC’nin haberine göre, kedilerine eziyet ettiği görünen videonun ortaya çıkmasının ardından Zouma hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma bitene kadar, iki kediyi Kraliye Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) sahiplendi.

27 yaşındaki defans oyuncu Kurt Zouma’ya takımı West Ham United, futbolcuya mümkün olan en ağır cezanın verileceğini açıkladı. Kulübün verdiği ceza belirtilmemiş olsa da İngiliz basınına göre Fransız oyuncuya 250 bin sterlin (yaklaşık 4,6 milyon TL) ceza verildi.

The Guardian'ın haberine göre, Zouma’yı kınamasına rağmen salı günü oynanan maçta Kurt Zouma’nın da ilk 11’de oynaması tepkileri daha da büyüttü. Zouma’nın haftalık 125 bin sterlin aldığı belirtiliyor. Kulübün sağlık partneri Vitality, kararla birlikte büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek sponsorluk anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. Diğer bir sponsor Experience Kissimmee de salı günü oynanan maçta Zouma’nın da oynamasının ardından sponsorluk anlaşmasını sonlandırdığını duyurdu. Kulübün diğer sponsorları Umbro ve Heineken de durumu takip ettiğini açıklarken Zouma’nun sponsoru olan Adidas ile sözleşmesi feshedildi.

160 binden fazla kişi, çevrimiçi dilekçe imzalayarak RSPCA’yı “acil bir soruşturma yürütmeye ve bu iğrenç eylemin faiilerini kovuşturmaya” çağırdı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından eleştirilerin hedefi olan Zouma özür dilemişti.