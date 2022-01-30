Manchester United'lı futbolcuya şiddet ve cinsel taciz suçlaması

Manchester United'da oynayan futbolcu Mason Greenwood'un kız arkadaşı Harriet Robson, futbolcuyu kendisine cinsel saldırı ve fiziksel şiddette bulunmakla suçladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Robson, darp edildiğine ilişkin görüntüleri hesabından paylaştı. Robson, ayrıca Greenwood'un kendisini cinsel ilişkiye girmeye zorladığına ilişkin ses kayıtları da paylaştı.

Robson'ın iddialarının ardından Greenwood'un kulübü Manchester United'dan açıklama geldi. Açıklamada, kulübün sosyal medyada yayılan görüntülerin farkında olduğu, ancak konuya ilişkin harekete geçmek için daha fazla kanıt sunulmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, kulübün şiddetin her türlüsüne karşı olduğu ifade edildi

20 yaşındaki Greenwood, altyapısında yetiştiği Manchester United'ın A takımında 2019 yılından bu yana forma giyiyor.