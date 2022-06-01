Kedilerine işkence eden futbolcunun cezası belli oldu

İngiltere Premier Ligi'nden West Ham United'ta futbolculuk kariyerini sürdüren Kurt Zouma'nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kedilerine işkence ettiği görülmüştü. Videoda kedilerini tekmeleyen Zouma'ya, mahkeme 180 saatlik kamu hizmeti cezası verdi.

Kurt Zouma, kedilerine ayakkabı fırlatmış ve "Yemin ederim onu ​​öldüreceğim" diyerek kedilerini tekmelemişti. Sky Sport'un haberine Bölge Yargıcı Susan Holdham, Kurt Zouma ve kardeşi Yoan Zouma hakkında kamu hizmeti cezası kararı verdi. Kurt Zouma 180 saatlik kamu hizmeti cezası alırken, kardeşi Yoan da 140 saatlik kamu hizmeti cezası aldı.