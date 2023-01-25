Kedileri zehirliyor haberleriyle gündeme gelmişti: Bu kez saldırı görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, 2019 yılında bir sitede kedileri zehirlediği iddiası gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu’nun aynı sitede kediye uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde Koyuncu’nun apartmanın girişindeki kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darbettikten sonra binanın dış kapısını araladığı görüldü.
Tele1'de yer alan habere göre, Aytuğ Koyuncu 2019 yılında da kediye şiddetle gündeme gelmişti.
Apartman bahçesinde kedilere bakan Sevgi Yılmaz, Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit edilmiş, Koyuncu gözaltına alınmıştı.
Açılan davada mahkeme, sanığa “Hakaret” suçundan bin 740 lira para cezası verirken, “Silahla tehdit” suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.