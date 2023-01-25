CHP'li Toprak yanıtladı: Kılıçdaroğlu masaya başka isimler mi önerecek?

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaktan vazgeçerek Altılı Masa'ya farklı isimler önereceği iddiasını yalanladı.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, sözkonusu iddiaya ilişkin Toprak'ın yanıtını bugünkü köşesine taşıdı.

Sarıkaya'nın aktardığına göre Toprak, "Kılıçdaroğlu’nun bir başka ismi önereceği doğru mu" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kesinlikle yanlış. Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da bir kararımız yoktur. Tabii adayın kim olacağına karar verecek olan da Altılı Masa’daki liderlerdir…”

Aday belirleme yönteminin nasıl olacağı da sorulan Toprak buna da liderler zirvesinde karar verileceğini belirtti.