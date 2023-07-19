Kedilere kezzaplı işkence protesto edildi: 'Hayvanları yakanlar cezalandırılsın'

İstanbul Eyüpsultan’daki mezarlıkta üç gün önce kedilerin üzerinde yanıklar ve sarı lekeler gören yurttaşlar, durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmişti. Yaralı kediler veteriner kliniğinde tedaviye alınırken hayvanseverler, bir ay içinde 9 kedinin asitle yakıldığını öne sürmüştü.

Hayvanseverler, bugün Eyüpsultan Kaymakamlığı önünde toplanarak çözüm bulunması için yetkilileri göreve davet etti. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, protestocu hayvanseverlerin yanına gelerek taleplerini dinledi. Her gün yeni kedilerin saldırıya uğradığını belirten hayvanseverler, Kaymakam Kara'dan, mezarlıklara güvenlik kamerası takılmasını ve saldırganların bulunmasını talep etti.

'Suç duyurusunda bulunduk, tespit çalışmaları yapılıyor'

İhsan Kara, polisin konuyu araştırdığını ve saldırganların yakalanmasının an meselesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

''Emniyet birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kişinin tespiti için kamera çalışmaları yapılıyor. Bunun olmasından son derece üzgünüz. Mezarlık alanları, Büyükşehir Belediyesi’nin alanlarıdır. Büyükşehir Belediyesi gerekli çalışmaları yapıyor. Diğer taraftan kaymakamlık olarak bizim bu çalışmaların koordinasyonunda, iyi gitmesinde ve böyle bir olayın tekrarlanması için gayretli çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada ilgililerle içeride de bir görüşme yaptık. Bu görüşme, yaptığımız ilk görüşme değildi. Defalarca görüşme yaptık.'' (ANKA)