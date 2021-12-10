Kedi ve köpek mamalarıyla ilgili kanun teklifi verildi

CHP’li vekil Alpay Antmen, lüks tüketim olarak kabul edilmesi nedeniyle kedi ve köpek mamalarından yüzde 18 oranında KDV alınmasını Meclis gündemine taşıdı.

Antmen, kedi ve köpek mamalarından alınan KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi için bir kanun teklifi vererek, “Gıda maddelerinde %8, sinema, tiyatro %8, Otel, konaklama %8 ve daha birçok sayabileceğimiz alanda devlet %1 - %8 arası vergi alıyorken, kedi ve köpek mamalarında maalesef %18 KDV alınmaktadır. Pırlantadan veya tekne mazotundan alınmayan vergi oranının hayvan sever vatandaşlara yüklenmesi tüm canlılara yapılan bir yanlıştır. Hayvanların yaşam haklarına olan bir ihlaldir” dedi.

Hayvan mamalarının lüks değil, temel bir ihtiyaç olduğunu, sokak hayvanlarının soğuk, kaza, hastalık ve açlık gibi nedenlerle kısa bir yaşam süresine sahip olduklarını ve hafta içerisinde 15 kiloluk yerli mamanın 180 liradan 250 liraya yükseldiğini söyleyen Antmen şunları ifade etti:



“Basına yansıyan bilgilere göre; kimi hayvan severler kullandıkları mamalara yüzde 30 ile 50 arasında zam geldiğini söylerken, kimilerine göre ise yüzde 100’lük bir artış bulunmaktadır. Çünkü şu anda hayvan mamalarında olan yüzde 18’lik KDV oranı; iktidar tarafından mamaların ‘lüks tüketim’ olarak algılandığına işaret etmektedir. Temel ihtiyaçları olan mamanın KDV’sinin yüksek oranda olması, hayvanları ölüme mahkum etmek demektir. Hayvanların karınlarını doyurabilmeleri için ihtiyaçları olan mamadan %18 KDV oranı nedeniyle her fiyat artışında daha fazla para alması kabul edilemez” dedi. Teklif yasalaşırsa kedi ve köpek mamalarından alınan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e inecek”.

