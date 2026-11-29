Yeşim Ustaoğlu’nun filmi “Artakalan” (2026) özellikle gösterime girdikten sonra, epeyce ses çıkardı. Hakkında çokça yazıldı çizildi sosyal medyada; birkaç anlamlı soru veya tespit dışında büyük kısmını faydasız görüyorum.

Umut Sarıkaya’nın “İran sineması övme” karikatürü gibi, “Artakalan gömme” etkinliklerine dönüşmüş paylaşımlar:

- Abi gel “Artakalan” gömüyoruz…

- Ben yeni gömdüm güzelim.

Taşra filmi izlemekten usananlar, sanatçı bunalımından bunalanlar, depresyonlu karakter görmekten depresyona girenler… Filmi kabaca da olsa anlamış gibi oldunuz neredeyse, değil mi?

Önce 'Dikkat: Sosyal medya çarpar!'

Sosyal medyada rastlamıştım birkaç yıl önce; bir yurttaşımız, duyarlılıkları olan biri olmalı, sosyal medyada savaş karşıtı iki dize paylaşmış, şu Nâzım şiirinden: “Çocuklar öldürülmesin / şeker de yiyebilsinler” dizelerini…

Nereden icap etmiş, denir mi bu devirde? Çocukların öldürüldüğü yerleri, durumları saymaya başlarsak… bitmez.

Bu paylaşımın altında gördüğüm yorumlardan birinde şu cümleler vardı: “Hâlâ mı şeker? Hem de çocuklara! Şekerin zararlı olduğunu anlatamadık size!”

Kel başa şimşir tarak, demeyelim: Kendi öznelliğini çok önemseyen ve bir diğerinin düşünce süreçlerini hiç mi hiç umursamayan insanlarla dolu bir çağda bunları garipseyemiyoruz maalesef.

Öznellik önemli, evet.

Marx’ın erken dönem metinlerinden “Feuerbach Üzerine Tezler”in ilki bile, mealen, “öznellik üzerine kafa yormak işini idealizme bırakmanın” o çağa kadarki materyalizmin kusurlarından biri olduğunu söylüyordu. Oysa, diyordu Marx, gerçekliği, maddi dünyanın verili halini öznelliğin, insan faaliyetinin bir sonucu olarak da kavramak gerekir.

Felsefeyi bırakalım.

Ama öznellik üzerine kafa yormayı bırakmayalım.

Sanat, modern çağda öznellik üzerine kafa yormanın en güçlü ve dolayısıyla en gerekli yöntemlerinden biri. Güçlü sanat, iyi sanat, doğru sanat, koşulları ve hayalleri arasında, olanakları ve arzuları arasında sıkışıp kalmış insanı anlamak için olmazsa olmaz.

Ele alacağımız filmdeki ana karakter 38 yaşında bir şair, bir anne, bir eş; bu kimliklerinin tamamında bir kriz yaşıyor ve yola düşüyor. Her bir öğe, üzerinde durmaya değer meselelere alan açıyor.

Yeşim Ustaoğlu’nun yeni filmi “Artakalan” hakkında yazmak için böyle bir bağlam tarifini gerekli görüyorum. Hem “hâlâ mı şeker?” diyormuş gibi olmayalım hem de “hâlâ mı şeker?” diyenlerle neden ve nasıl farklılaştığımızı anlatabilelim.

Böyle filmler neden var?

“Uzaklara bakan karakterler, sekiz yüz bininci kez izlediğimiz baba-oğul çatışması, bitmek bilmeyen bir yol ve sonunda elde kalan koca bir hiçlik.”

Sinema yazarı Murat Tolga Şen, Öteki Sinema’daki yazısında böyle bir serzenişte bulunuyor. Yazısı bir serzenişten ibaret değil ama ben bu kadarını alıyorum çünkü izleyicileri için “Artakalan”dan artakalan bir hissiyatı ve düşünceyi iyi özetliyor.

Genel anlamıyla “böyle filmlere” dair bir haklılık payı var mı? Var. “Böyle filmlerden” usandık mı? Usandık.

Peki başka?

Filmleri, sinema yapımlarını, birer tikellik olarak değil de tarihsel, toplumsal, siyasal süreçlerin damga vurduğu ve dönemsel özelliklerin renk çaldığı eserler olarak, bir bütünün parçaları imişçesine değerlendirmezsek, sorularımız eksik kalır. Bir sanat eserini üreticisi ve üretim süreçlerinden ibaret görürsek, eleştirimiz ya üreticiyi ya da üretim / dolaşım süreçlerini odağa koyar kaçınılmaz olarak ve ardından da ya o kişiye ya da o kişinin ürettiği ortama, ilişkilere, içinde yer aldığı festivallere, destek mekanizmalarına vb. saydırır halde buluruz kendimizi. Parayı nereden buldu (önemsiz değil), kim destekledi (önemsiz değil), kim dağıttı (önemsiz değil), kim ödüllendirdi (önemsiz değil), kim izledi (çok önemli), hepsi doğru sorular ama yeterli değil.

Dönemsel modalar, yönelimler, teşvikler, bunlar da önemli. Ama yine de süreci anlamamız için yeterli değil.

Tartışmayı tarihselleştirmemiz lâzım ve diyeceğim şu ki, tarihte başka dönemlerde de karakterlerin uzaklara baktığı (bildiniz o tabloyu), taşranın ön plana çıktığı (Çehov mu dedi biri?), oradaki halkın ve yaşantının erdemlerinin yüceltildiği, alışılmışın dışında bir biçime ve içeriğe meyleden (yani “herkesin” rahatlıkla ilişki kuramayacağı yeni veya avangard yaklaşımlarla) ifade edilen bir sanatsal / entelektüel üretime rastlıyoruz. Bunu nasıl açıklayacağız peki? Rönesans, aydınlanma, ekspresyonizm, her biri benzer savrulma, dönüşüm ve sıçramaları “karnında” taşıyan süreçler.

Çok geriye gitmeyelim, en bariz kırılma Fransız Devrimi’ne giden süreç ve sonrasından bahsedelim. Sanat tarihine meşhur “romantizm” akımını armağan eden bir dönem bu.

Hikâye o ki: Yüzlerce yıldır süregelen eski düzen tarihe karışmış, kelleler havada uçmuş, basılan sarayların, cezaevlerinin bini bir para, din adamları kaçacak delik arıyor; yoksul kadınlar un, şeker, sabun stoklayan esnafı linç edeyazmışlar, defalarca! … En önemlisi de “donsuzlar” sokağa inmiş; kendilerini eski düzenin zincirlerinden kurtaracak bu harekete coşkuyla katılmış yoksullar, aydınlarla birlikte. Ama sonra “bir şey” olmuş ve yoksullar da, aydınlar da dışlanmışlar yeni düzenden. Yeni iktidar meğer yoksullara, aydına yeni zincirler takmayı hedeflermiş! Bu durum hayal kırıklığı, moral bozukluğu, pişmanlık, öfke, karmakarışık duygular yaratmış, başka nasıl olsun? Burjuvaziye güvenen aydın, burjuvazinin ele geçirdiği şehirle (siyasi iktidarla) bir noktadan sonra baş edememiş; taşraya çekilmiş, halka sığınmış. Kimi eski güzel günlere özlem duymuş, sahibinin eteğinde geçirdiği huzurlu günlere; kimi “kimse benim kıymetimi bilmiyor” deyip, kudretinin göstereceği ve sırrına kimselerin eremeyeceği soyut bir dille kendini ifade etmeye başlamış; kimi masallar derlemiş, halk şarkılarından besteler yapmış, halkın diliyle yazmaya başlamış; az sayıdaki kimi de öfkesini “bu defa başka türlü sonuçlanacak” yeni devrim planlarına taşımış…

Nihayetinde şehirler bir kez daha çirkinlik, zulüm, sömürü, ahlaksızlık, pislik yuvası haline gelmiş… Bir başlarına, ne yapacaklardı orada, taşraya kaçmayıp?

Tanıdık geldi mi bu hikâye? Gelmiştir büyük olasılıkla. Her ideolojik - toplumsal kriz dönemi, biraz öncesi, biraz sonrasıyla, benzer eğilimlerle yüklüdür.

O nedenle, şunu tespit edelim: Sinemamızda 1990’larla birlikte görülmeye başlayan, toplumsal yaşamı, kenti, toplumsal sınıfları 12 Eylül sonrası biçimlenen “Eylülist” damardan çok daha başka bir gözle görmeye çalışan bir yeni sinema damarı, 2000’lerle birlikte kendi içine büküldü. Heyecan ve arayışın yerini büyük ölçüde tıkızlaşmış karakterler, çıkışsızlıklar, kayboluşlar aldı. Yeni Sinema olarak adlandırılan sinema 2000’lerle birlikte -istisnalar kaideyi bozmaz- nefesini tüketti. Bu problematiğe çözüm bulmaya yarayacak anahtar ise, açıklayabildiğimi umuyorum, dar anlamda sinemanın üretim süreçlerinde değil, siyasette, aydının siyasetle ilişkisinde ve “ama işin kolayına kaçmadan Abidin” dizesinde.

Yoksa meselenin sadece sinemada değil, edebiyat alanında da, müzik alanında da, akademide de (…) benzer dinamiklerle işlediğini göremez oluruz. Başlarken Marx’ın önerdiği üzere dünyanın maddi gerçekliğini öznelliğin, insan faaliyetinin bir sonucu olarak görmek gerektiğine işaret etmiştik; tersini de hesaba katmak durumundayız, öznellik de maddi gerçekliğin bir sonucudur. Yaratım tercihleri, bütünüyle bir tesadüf ya da kendiliğindenlik değildir.

Şair kime, şiir neye denir?

“Artakalan” filmine ve ana karakterine ilişkin bir diğer vurgu “içindeki boşluğu dolduramayan aydın modeli” olarak ifade ediliyor. Yaratamayan aydın, tükenen aydın, buhranlı aydın görmekten bıktık, ifadeleri geliyor peşi sıra.

Eğri oturalım, doğru konuşalım: Kimse buhranlı tipler görmekten hoşlanmaz… mı? Aslında mütemadiyen buhran üreten bir toplumsal sistemde, buhransız insan bir istisnadır, bu bir. İkincisi, sanat tarihinin bir evresinde “katharsis” diye bir yöntemsel araç oluştuysa, izleyici, izlediği eserden kâh dersler çıkarıp kâh haline şükredip hayatına uyumlu bir şekilde devam edebiliyorsa, Holivudgil sinema ve televizyon dünyası bu ilkeyi sürekli yeniden üretiyorsa, buhranlı tipler görmekten bıktığımız önermesi pek doğru olmasa gerek.

Ama mesele bu değil.

Mesele “aydın bunalımı” ile maytap geçen zihniyette.

Genellikle (ve sosyal medyada çirkinleşmenin haddi hududu olmadığını da hesaba katalım) “seninki de dert mi?” tadında - efendice ifade etmeye çalışacağım bir şekilde karşılanan meseleler bunlar. “Düzenini kurmuşsun, ekmek elden su gölden yaşıyorsun, karşıma geçmiş yaratıcılık buhranlarından bahsedip duruyorsun” denilen bir tip olarak kavranıyor sanatçı / aydın.

Buna dair söylenmesi gereken birkaç şey var.

Şuradan başlayayım: Bir yönetmenin filmlerini sahiplenmek, sevmek, savunduğu tezlere katılmak bir şey; söylemeye soyunduğu şeyler açısından önemsemek başka bir şey. Yeşim Ustaoğlu benim açımdan öncelikle önemsenmesi gereken, bir şey dediğinde, “acaba neden böyle diyor?” diye düşünmenin yerinde olduğu bir sanatçı. Artık şiir yazamayan bir şairi ana karakteri yapıyorsa, “ne anlatmak istiyor olabilir?” diye düşünmekte fayda var. Anlatamamış olabilir, kötü anlatmış olabilir, yanlış anlatmış olabilir ama “buhranına da, filmine de…” denemez.

Göreliliğe sığınarak soracağım: Bir şairin şiir yazamamasından daha korkunç ne olabilir?

Nihat Behram’ın “Ayaklanma Çağrısı” şiirini bilir misiniz?

“Sihriydi tutkuların. Şiir bitti!” diye başlayan şiirini? “Şiir bitti! Uçukladı dudakları sevginin”, “Şiir bitti! Bulandı yüreğin özgür sesi”, “Şiir bitti! Söndü içtenliğin güven ateşi”, “Şiir bitti! Tozlandı hançeresi sezginin”, “Şiir bitti! Soldu iç sesin beslediği tomurcuk”, “Şiir bitti! Soğudu tezcanlı yüreğin yanardağı” dizeleriyle başlayan kıtalarını ve şiirin bitişinin ne anlama geldiğini göstererek okurunu isyan etmeye çağırdığı şiirini? (Bulup tamamını okuyunuz lütfen.)

Şiiri aramayı olduğu kadar, bittiği için halkı isyan etmeye çağırmayı da ciddiye almak gerekir. Cumhuriyet gibi, eşitlik gibi, şiir de çalındı bizlerden ve hepsini yeniden kazanmak için de mücadele etmek değil mi yaptığımız?

Bu, yani şiiri kazanma, yeniden şiirli bir dünyaya kavuşma meselesinin hafife alınması, işin bir boyutu…

Bir diğer boyutu, şairin kim olduğu meselesi. Böylesine önemli bir meseleyi tartışmak için o kadar güzel bir malzeme sunuyor ki film! Ama maalesef ucundan da olsa değinen çıkmadı.

Hiç Nâzım Hikmet, Neruda, Lorca, Aragon filan demeyeceğim… Sonuçlarından bağımsız olarak, örnek olsun diye yazayım, İkinci Yeniciler tartışmıştı zamanında Attila İlhan’la, Asım Bezirci’yle, şair kime denir, şiir yazmak ne demektir, diye… Şiiri, toplumsal değerini, entelektüel kapasitesini, çığır açıcılığını, düzenin dışına çıkma arayışını körüklemesini kimse tartışmadı. Elif’in çelişkisinin belki de şiiri bulmaya çalışmasında değil, bunu kavrayış düzleminde olabileceğini kimse sorgulamadı. “Benim derdim şehirle” diyen Elif’e Kavafis’i hatırlatmak gerektiğini kimse söylemedi: Şiiri bulmak için kendini yola vuran ve anneannesinin köyündeki yüce dağın karşısında (etkileyici bir sahneydi) “Issızlık bilgisiyim ben, sessizlik bilgisi. / Durmanın ve kalmanın büyük planıyım. // Her şeyi gördüm, her şeyi. / Suyun gidişini, ağacın çiçeklenişini. / Tekrar tekrar gördüm ben daha da görürüm. / Büyük Zaman, benim.” dizeleriyle ilk kez yeniden şiir yazmaya başlayabilen Elif’e, o karşısında durduğu yüce dağın, birazdan “arkasından gelen şehir” tarafından yağmaya hazırlanacağını, oyulup kevgire çevrileceğini, delik deşik edileceğini ve “kalma planının” boşa düşeceğini nasıl fark etmediğini; o sular altında kalan köyün o halinin de o “şehir”den kaynaklandığını nasıl görmediğini; dolayısıyla meselenin şehir değil sömürüsüyle, pisliğiyle, yağmacılığıyla, açgözlülüğüyle insanı da şiiri de tükenişe sürükleyen sermayenin hırsları olduğunu neden es geçtiğini sormayacak mı kimse?

“Gitmek” fikri sorgulandı ama bir zamanların “memurdan şair olur mu?” tartışmalarını da kimse kurcalamadı mesela; konfor alanında top çevirip, toplumun, memleketin içinde çalkalanmayana şair mi denir, diye sormadı kimse. Oysa şiiri ve şairi yeniden tartışmaya ihtiyacımız var. İçine kapanan, kendine dönen, kendini kanatan imgelerin karşısına dikilecek ve dünyaya meydan okuyacak imgelerin yolunun açılmasına ihtiyacımız var.

Mekânlar, insanlar ve geciken devrimler

Filmlerinde, hemen hemen tamamında “gitmek” var Ustaoğlu’nun, gerekçeleri farklı olsa da aklı olan herkesin aklından geçtiği gibi, cehenneme dönen şehirden gitmek; “Güneşe Yolculuk”ta, “Bulutları Beklerken”de, “Pandora’nın Kutusu”nda, “Araf”ta, “Tereddüt”te, nihayet, “Artakalan”da da… Bu anlamda, yepyeni bir tema değil bu Ustaoğlu’nun filmografisi açısından, tam tersine, oldukça tutarlı. Filmlerde dönüşen başka bir şey var ama: “Güneşe Yolculuk”ta Eminönü’ndeki hanların içindeki atölyelerin arasına sıkışmış bekâr odalarında başka işçilerle yaşayan bir genç işçi Mehmet’in şehridir İstanbul; Mehmet’in kız arkadaşı, Beyoğlu’nda bir çamaşırhanede işçi olan Arzu’nun şehri; Zorduç’tan gelmiş, Eminönü’nde seyyar arabasında müzik kasetleri satan Berzan’ın şehridir. Turistik ya da anıtsal bir şehir değil, emekçilerin kaynaştığı, keyfine varmak için şöyle iki dakika durup seyretmeye zaman bulunamayan, aynı zamanda da politik tansiyonun yoğunlaştığı bir yerdir bu şehir. “Pandora’nın Kutusu”nda tekinsizliği, öğütücülüğü ve izole ediciliğiyle öne çıkar. “Artakalan”a geldiğimizde ise, şehir ve şehirle dert artık dildedir çoğunlukla; önceki filmlerinde bir toplumsal örüntü, bir toplumsallığın ifadesi olarak anlam kazanan kent ve mekân adeta ortadan kaybolur, dar alanlara sıkışır. Dolayısıyla Elif’i de etrafındakileri de aslında neyin tükettiğini görmek olanaksızlaşır.

Bu eksilmenin bir sonucu daha olur: Şehri şehir yapan “başkalarının” da silinmesi… Aslında anlattığı insanları önemseyen bir yönetmendir Ustaoğlu. Birilerinin sırtından geçinen insanların filmlerini yapmaz. “Bulutları Beklerken” filminin hazırlık sürecinde yaptığı o güzelim belgeselin adındaki gibi, “sırtlarında hayatı taşıyanları” anlatır; “Araf”taki o açılış sahnesinde gördüğümüz türden, bir demir çelik fabrikasının erimiş haldeki cürufunun yolun kenarına dökülmesi gibi, hayatın kenarına atılan insanları anlatır. Ama az önce bahsettiğim “başkalarının silinmesi” durumu nedeniyle Elif, Mehmet, Selim, Mehmet’in babası, yol kenarlarındaki barakalarda konaklamak zorunda kalan yoksul Arap işçi aileleri, onları taşıyan şoför, doktor, anneannesinin köyündeki komşu kadın, toplumsal niteliklerini kaybedip bireyler haline dönüşür.

Filmdeki dünyayı yerinden oynatabilecek güçteki kaldıraç, şiiri yeniden kazandıracak güç de görünmez olur bu nedenle.

Yoksa şehirle hepimizin derdi var: Emeğin damga vurduğu ama emeği yağmalayan hırsızların biçim verdiği şehirleri geri alıp yeniden kurmayacağız da hırsızlara mı bırakacağız?

İşte bunların hepsi, hedefini şaşıran filmler, içine kapanan aydınlar, cehenneme dönen şehirler, Onat Kutlar’ın o güzel şiirini bitirirken kullandığı ifadedeki gibi, “geciken devrimlerden” dolayı, başka bir şeyden değil. Petrograd ve Moskova gibi, Havana ve Santiago de Cuba gibi, Pekin ve Şanghay gibi, devrimini bekliyor öğütücü İstanbul da, diğer şehirlerimiz de, yeniden şenlenmek, insanına yaşam enerjisi ve ferahlık vermek için…

Bu yazıyı şöyle bitirmek doğru geliyor: Umarım “Artakalan” eleştirisi yapanların en azından bir kısmı İstanbul Kartal’da 29 Kasım’da sesini yükseltmeye çalışan işçi sınıfının saflarında yerlerini almış olacaklar. Böylece özlediğimiz başka bir toplumsal dinamik kendini sanatçıya göstermeye başlayacak: Haklarını savunmak için sokağa çıkmak önemli ve o haklardan biri ekmekse biri de yeniden şiirli bir hayata sahip olmak.

Maddi gerçekliğin değişmesi gerekiyorsa, o zaman öznelliğin, insan faaliyetinin de değişmesi gerekir, değil mi?

Her şeyi sanatçıdan beklememek lâzım!

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