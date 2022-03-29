KDV oranı düşürülen ürünlerin listesi belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün çeşitli ürünlerde KDV indirimine gidildiğini açıklamıştı.
KDV oranında indirim yapılan ürünlerin listesi şöyle:
- Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
- Yeme içme yerlerindeki yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 8'e indirildi.
- Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV %8 olarak düzenlendi. Aşan kısmı için %18 KDV uygulanacak.
- Arsa ve arazilerin KDV oranını %18'e indirildi.
- Tıbbi cihazların KDV'si %18'den %8'e indirildi.
- Süt toplama tankları gibi ürünlerdeki KDV %8'e indirildi.
- Oto galericilerin araç-alım-satımdan elde ettiği gibi yat, tekne gibi %1 olan KDV oranı %18'e çıkarıldı.