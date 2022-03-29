KDV oranı düşürülen ürünlerin listesi belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün bazı ürünlerde KDV indirimine gidildiğini açıklamıştı. Ürünlerin listesi belli oldu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün çeşitli ürünlerde KDV indirimine gidildiğini açıklamıştı.

KDV oranında indirim yapılan ürünlerin listesi şöyle:

  • Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
  • Yeme içme yerlerindeki yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 8'e indirildi. 
  • Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV %8 olarak düzenlendi. Aşan kısmı için %18 KDV uygulanacak.
  • Arsa ve arazilerin KDV oranını %18'e indirildi. 
  • Tıbbi cihazların KDV'si %18'den %8'e indirildi. 
  • Süt toplama tankları gibi ürünlerdeki KDV %8'e indirildi. 
  • Oto galericilerin araç-alım-satımdan elde ettiği gibi yat, tekne gibi %1 olan KDV oranı %18'e çıkarıldı. 

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