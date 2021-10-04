KDV indirimi bitirildi, fiyatlara yansıması olacak

Pandemide fiyat artışlarını dengelemek amacıyla geçen yılın temmuz ayından bu yana devam eden indirimli KDV uygulaması 30 Eylül'de sona erdi. Birçok mal ve hizmetteki yüzde 1'lik KDV yüzde 8'e, yüzde 8'lik KDV oranı da yüzde 18'e çıktı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Uygulamanın devreye girmesiyle yolcu taşıma biletleri, alkollü içecekler hariç yeme içme hizmetleri, berber, kuaför ve güzellik salonları, cep telefonu, bilgisayar, saat bakım onarımı, motosiklet ve oto tamirinde KDV oranı yüzde 18 oldu. Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi elektronik ve beyaz eşya tamiri, kombi, şofben bakım ve onarımı, sıhhi tesisat, boya badana işleri, düğün salonları, süs bitkileri ile çiçek teslimlerinde de KDV yüzde 18'e yükseldi.

İşyeri kiralama hizmeti, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstili onarım ve tamiratı, ayakkabı onarımı ve boyama, kuru temizleme, çamaşırhane, ütü hizmetleri, halı yıkama, ev ve bahçe gereçlerinin onarımı, mobilya ile ev döşeme bakım onarımında da KDV artık yüzde 18 olarak uygulanacak.

KDV oranları yüzde 8 olanlar

Uygulamanın sona ermesiyle sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, paket yemek servisleri, lokanta, içkili lokanta ve kebapçıdaki yiyecek ve içeceklerde KDV yüzde 8'e çıktı. Ayrıca, otel, motel, pansiyon ve tatil köylerinde de yüzde 8 KDV uygulanacak.

3 defa uzatıldı

KDV indirimi ilk olarak, pandeminin ağır etkilerinin yaşandığı 31 Temmuz 2020'de yürürlüğe konuldu. 31 Aralık 2020'ye kadar yapılan KDV indirimi önce 31 Mayıs 2021'e, daha sonra 31 Temmuz 2021 ve 30 Eylül 2021'e kadar uzatılmıştı.