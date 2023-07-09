KDV artışının ardından sigaraya bir zam daha yolda

Katma Değer Vergisi'nin yüzde 18'den 20'ye çıkmasının ardından sigaraya 5 lira zam bekleniyor.

Haber Merkezi

Katma Değer Vergisi'nin yüzde 18'den 20'ye çıkması bazı ürünlerde fiyata 2 puan yansırken; tütün mamülleri, cep telefonları, motorlu taşıtlar, kolalı gazozlar ve bazı alkollü içeceklerde vergilendirme biçimi nedeniyle daha fazla fiyat artışlarına neden oluyor. 

Habertürk yazarı Rahim Ak, sigara fiyatlarına 5 lira zam geleceğini hesaplarken, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu ürünlerde ÖTV ve KDV nispi unsurlar üzerinden hesaplanıyor. Böylece son KDV artışı ile sigarada toplam vergi yükü yüzde 81'den 82.5'e çıktı. Mali çarpan olarak adlandırılan 1 birim maliyet artışı için gereken fiyat artışı miktarı 6.8'den 7.5'e çıktı. Sigara üreticilerinin 1 kuruş fiyat artışı vatandaşlara 7.5 kuruş olarak yansıyacak. Son KDV artışının sigara fiyatlarına 5 lira zam olarak yansıması bekleniyor. Vergilendirmesi tamamen ya da büyük oranda nispi unsurlardan oluşan ve dolayısıyla mali çarpanı yüksek olan sektörlerde daha enflasyonist bir etki yarattı."

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