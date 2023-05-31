KDHC'nin askeri keşif uydusu fırlatışı başarısız oldu

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) sabah saatlerinde yaptığı uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirildi.

KCNA'nın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Sohae Uydu Merkezi'nden fırlatılan Malligyong-1 askeri keşif uydusu, taşıyıcı roketiyle birlikte Kore Yarımadası'nın batısında denize düştü.

Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi'nden (NADA) yapılan açıklamada, taşıyıcı roketin ikinci aşama ateşleme sisteminin zamanında çalışmaması nedeniyle ivmesini kaybettiği belirtildi.

Güney Kore'nin tahliye çağrısı halkta tepki yarattı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de KDHC'nin uydu fırlatması nedeniyle halka yapılan tahliye çağrıları ise daha sonra geri çekildi. Seul yetkilileri sabah 06.41'de başkent sakinlerinin telefonlarına uyarı mesajı göndererek bulundukları yerleri tahliyeye hazır olmalarını istedi. Devlet okullarından da "tahliyeye hazır olun" anonsu geçildi. Güney Kore hükümeti aradan 20 dakika geçtikten sonra ise ilk mesajın yanlışlıkla gönderildiğini duyurarak tahliye uyarılarını geri çekti.

Halk ise hükümetin "yanlışlıkla" tahliye mesajı göndermesine tepki gösterdi.

Japonya'nın Okinava Adası'nda da sirenle uyarılar yapıldı

AA'nın aktardığına göre fırlatış nedeniyle Güney Kore'nin başkenti Seul ve Japonya'nın Okinava Adası'nda sirenle uyarılar yapıldı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, KDHC'nin kuzeybatı sahilinden ateşlenen roketin Eocheong Adası'nın 200 kilometre açığına düştüğünün belirlendiğini, roketin denize düşen bir parçasının ele geçirdiklerini bildirdi.

Devlet Başkanı'na bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi, acil toplanarak durumu ele alırken fırlatış nedeniyle KDHC'yi kınayan açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Başarısız olup olmamasına bakılmaksızın bu fırlatış BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali ve Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğine yönelik ciddi bir provokasyondur" ifadesine yer verildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı da ABD'li, Güney Koreli ve Japon yetkileri arasında telefon görüşmesi yapıldığı ve tarafların fırlatışı "güçlü şekilde kınadıkları" kaydedildi.

NATO'dan kınama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de KDHC'nin balistik füze teknolojisi kullanarak askeri uydu fırlatma girişimini kınadı.

Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, girişimi şiddetle kınadığını belirterek, "Bu, gerilimi artırıyor, bölge ve ötesinin güvenliği için ciddi riskler oluşturuyor. Birden fazla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını açıkça ihlal ediyor" ifadesini kullandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO, Kuzey Kore'yi bu provokatif eylemleri durdurmaya ve sürdürülebilir barış ile Kore Yarımadası'nın tam ve doğrulanabilir şekilde nükleer silahlardan arındırılmasını sağlamak için diyaloğa dönmeye çağırıyor. Bölgedeki yakın ortaklarımız Kore Cumhuriyeti ve Japonya ile birlikteyiz."

6. başarısız uydu fırlatma denemesi

Fırlatış, Kuzey Kore'nin 2016'dan bu yana yaptığı 6. başarısız uydu fırlatma denemesi oldu.

Pyongyang yönetimi, 31 Mayıs ile 11 Haziran arasında bir tarihte uydu fırlatışı yapacağına dair Japonya'yı ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'nü bilgilendirmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında KDHC'nin güdümlü füze teknolojisi ile fırlatışlar yapmasını yasaklamıştı.