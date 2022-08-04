KDHC'den sert açıklama: Batı suçlarının bedelini ağır ödeyecek

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son zamanlarda ABD ve müttefikleri tarafından Afganistan'da işlenen insanlığa karşı suç eylemlerinin, uluslararası toplumun büyük bir şaşkınlık ve kızgınlığı eşliğinde birbiri ardına gün ışığına çıkarıldığı" belirtildi. ABD'nin yanı sıra İngiliz kuvvetlerinin de Afganistan'da insan hakkı ihlallerine imza attığı söylenen açıklamada, "ABD ve Batılı ülkelerin tüm dünyada sivillere yönelik soykırım da dahil olmak üzere açık insan hakları ihlalleri yaptıkları bilinen bir gerçektir" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Suriye'deki saldırıları

Açıklamada ayrıca, "Mart 2019'da Suriye'de bir köye hava saldırıları düzenleyen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivili katleden ABD Silahlı Kuvvetlerinin, vahşeti örtbas etmek için bölgeyi buldozerle doldurduğu" ifadeleri kullanılarak uluslararası kamuoyunun söz konusu olayı halen hatırladığı belirtildi.

'ABD 48 binden fazla masum sivili öldürdü'

11 Eylül saldırılarından bu yana ABD'nin Afganistan, Irak, Suriye ve diğer ülkelerde 90 binden fazla hava saldırısı düzenleyerek kadın ve çocuklar da dahil 48 binden fazla masum sivili öldürdüğü belirtildi.

ABD'deki insan hakları ihlallerine denilen KDHC açıklamasında, "ABD Guantanamo Hapishanesi ve diğer birçok benzer merkezi, masum insanları yasa dışı bir şekilde gözaltına aldıktan sonra onlara barbarca işkence yapma niyetiyle kurdu. Bu merkezler o kadar ağır insan hakları ihlallerinin yuvası haline geldi ki bize 2. Dünya Savaşı sırasında kurulan Nazi toplama kamplarını hatırlatıyor" denildi.

'ABD ve Batı hesap verecek'

ABD ve Batı'nın demokrasi ve insan hakları kisvesi altında masumlara yönelik insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği belirtilerek, "İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz. ABD ve Batı savaş suçlarının bedelini ağır ödeyecekleri hesap gününün kesinlikle geleceğini unutmamalıdır" açıklaması yapıldı.