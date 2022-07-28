KDHC: ABD ile silahlı çatışmaya hazırız

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Devlet Başkanı Kim Jong-un Kore Savaşı'nın bitişinin 69. yıldönümünde yaptığı konuşmada, ordunun herhangi bir saldırıya karşılık vermeye tamamen hazır olduğunu söyledi. Kim yaptığı açıklamada, "Ülkemizin nükleer savaş caydırıcı silahı da mutlak gücünü misyonuna uygun olarak tam ve hızlı bir şekilde harekete geçirmeye hazır" dedi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) habere göre Kim, ABD'yi düşmanca politikalarını haklı çıkarmak için KDHC'yi "şeytanlaştırmakla" suçlayarak, KDHC'yi hedef alan ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarının ABD'nin iki yüzlülüğünün göstergesi olduğunu belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Kim ülkesinin nükleer silah gücüne sahip olduğunu, KDHC'ye yönelik tehditlerin intihar girişimi olduğunu belirterek, "Böylesi tehlikeli bir girişim, güçlerimiz tarafından derhal cezalandırılacak ve Yoon hükümeti ve ordusu yok edilecek" ifadesini kullandı.