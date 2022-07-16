KDHC'den ilişkileri kesen Ukrayna'ya: 'Bizimle sorun çıkarmak için yeterliliğiniz yok'

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasının ardından Ukrayna, KDHC ile ilişkileri sonlandırma kararı almıştı.

KDHC Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu gelişmeye dair yapılan açıklamada, "Eşitlik ve halkların kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesi çerçevesinde bir devletin başka bir devletle dostluk ilişkilerini geliştirmesi, Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerinde belirtilmiş ve egemen devletlerin sahip olduğu meşru bir haktır" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın ilişkileri kesmesine yönelik olarak ise "Geçmişte ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yasa dışı düşmanca politikasına ortak olurken, devletler arası ilişkilerde tarafsızlık ve adalet ilkelerine aykırı davranışlarda bulunan Ukrayna'nın, KDHC ile sorun çıkarmaya ne hakkı ne de gerekli yeterliliği vardır" denildi.

Açıklama "KDHC, dünyadaki egemenliğine saygı duyan tüm ülkelerle; eşitlik, içişlerine müdahale etmeme ve karşılıklı saygı temelleri üzerinde dostluk ve işbirliği bağlarını geliştirmeye devam edecektir" sözleriyle son buldu.