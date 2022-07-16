Roscosmos ve NASA anlaştı: ABD'li astronot Rus üssünü kullanacak

Roscosmos ve NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapılacak entegre uçuşları sürdürme kararı aldı.

Konuya ilişkin bilgi veren NASA Sözcüsü Josh Finch bu ortaklığın çok uluslu ekipleri de içerdiğini belirterek, "Entegre ekiplerle uçmak, herhangi bir ekip uzay aracıyla ilgili bir sorun, ciddi ekip tıbbi sorunları gibi beklenmedik durumlara veya Dünya'ya erken dönüş gerektiren herhangi bir acil duruma karşı koruma sağlıyor" dedi.

21 Eylül'de Rus kozmonotlar Sergey Propkopyev ve Dimitri Petelin ile birlikte Amerikalı astronot Frank Rubio'nun da Rusya'nın Kazakistan bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden ISS'ye geçmesi bekleniyor.