KDHC'den Güney Kore liderine sert yanıt: Çenesini kapaması imajı için daha iyi

Güney Kore liderininin Pyongyang'ın nükleer silah programını terk etmesi karşılığı ekonomik yardım programı teklifine, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden (KDHC) sert yanıt geldi.

KDHC lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi, Kore İşçi Partisi liderlerinden Kim Yo-jong, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un nükleer silahlardan arınma karşılığı ekonomik faydalar sunan teklifini "aptalca" diye niteleyerek reddetti.

Devlet medyasında yayımlanan açıklamasında, Seul'un daha önce Pyongyang tarafından reddedilen önerileri evirip çevirip yeniden tedavüle soktuğunu belirten Kim, Yoon'un ekonomik işbirliği karşılığı Kuzey'in onurunu ve nükleer silahlarını feda edeceğini düşünerek gerçekten 'kalın kafalı ve çocukça' davrandığını dile getirdi.

"Kimse kaderini mısır kekiyle değiş tokuş etmez" diyen kız kardeş Kim, Güney Kore Devlet Başkanı'na şöyle seslendi:

"Söyleyecek daha iyi bir şeyi olmadığı için saçma sapan konuşmaktansa, çenesini kapatması imajı için daha hayırlı olur."

Sputnik'in aktardığına göre Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın Kuzey'in çarşamba günü füze denemesi gerçekleştirdiği bölgeyi yanlış duyurduğu için askeri kabiliyetleriyle de alay eden Kim Yo-jong, 'Güney Kore'nin ABD ile devasa ortak tatbikatlar mevsimini açmasının ve aktivistlerin sınırdan Pyongyang karşıtı propaganda broşürleri ve diğer 'kirli atıkları' göndermesine izin vermesinin, diplomasi ve işbirliği söyleminin samimiyetsizliğini gösterdiğini' belirtti. Yoon için "Onunla yüz yüze görüşmeyeceğimizi açıkça belirtiyoruz” dedi.

Güney Kore'den yanıt

Güney Kore'de Koreler arası ilişkilerden sorumlu Birleşme Bakanlığı, Kim Yo-jong'un yorumlarını 'güçlü bir esefle karşıladığı' yanıtını verdi. Devlet Başkanlığı, Pyongyang'a "Kendine hakim ol, teklifimizi derinden düşün" çağrısı yaptı.

Muhafazakar şahin kimliğiyle seçilip birkaç ay önce göreve başlayan Yoon, 15 Ağustos'taki açıklamasında Kuzey Kore'nin gerçek bir nükleer silahtan arınma süreci başlatması karşılığı 'düşman kardeşin' ekonomisi, enerji, ticaret ve tarım sektörlerinin kalkınmasını kolaylaştırıp uluslararası yatırım girişimlerini devreye sokan bir program teklif etmişti.

Güney Kore lideri, program kapsamında büyük ölçekli gıda programı, endüstriyel altyapının kurulmasına yardım, elektrik arzı iletimi ve dağıtımının yanısıra uluslararası ticaretin başlaması için limanların ve havaalanlarının modernizasyonunu sıralamıştı.