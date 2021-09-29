KDHC yeni hipersonik füzesini denediğini duyurdu

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yeni geliştirdiği hipersonik füzenin test atışını yaptığı duyurdu.

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Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), ülkenin Savunma Bilimleri Akademisi'nce geliştirilen Hwasong-8 adlı hipersonik füzenin denemesini yaptığını duyurdu.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre yeni füzenin deneme atışı Salı sabahı ülkenin Jagang eyaletine bağlı Ryongrim ilçesindeki Toyang-ri'de başarıyla gerçekleştirildi.

Haberde "Kore İşçi Partisi'nin 8. Kongresinde ortaya konulan savunma bilimi ve silah sistemi geliştirilmesi için stratejik silah alanına dönük beş yıllık plandaki 5 öncelikli görevden biri olan hipersonik füzenin geliştirilmesi; ardışık, bilimsel ve güvenilir gelişme sürecine göre bir adım ileriye taşındı" denildi.

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