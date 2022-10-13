KDHC nükleer füze denemelerine devam ediyor

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Devlet Başkanı Kim Jong Un'un dün iki adet uzun menzilli stratejik seyir füzesinin fırlatılmasını ve KDHC ordusuna ait nükleer başlık taşıma kapasiteli füzelerin işleyişini denetlediği bildirildi.

Kore Merkez Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığı habere göre, dün gerçekleştirilen test atışlarında Kore Halk Ordusu'nun "taktik nükleer operasyonlar için" konuşlandırdığı seyir füzelerinin "savaş verimliliğini ve gücünü artırmayı" amaçladığını belirtildi.

Kim Jong Un yaptığı açıklamada, füze testlerinin ülkenin "düşmanlarına" karışı açık bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, "Herhangi bir kritik askeri krizi veya savaşı kararlı bir şekilde caydırmak için nükleer stratejik silahlı kuvvetlerin operasyonel alanını genişletmeye devam edilmesi gerekli" yorumunda bulundu.

KCNA'nın haberinde, dün fırlatılan iki füzenin "10 bin 234 saniye havada kaldığı ve 2 bin kilometre uzaktaki hedefi açıkça vurduğu" bildirildi.

Reuters'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, fırlatma denemeleriyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Price, Washington'un KDHC'nin oluşturduğu tehditleri ele almak için müttefikleri ve ortaklarıyla yakın iş birliğine devam edeceğini söylemekle yetindi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un ofisinden yapılan açıklamada, KDHC'nin seyir füzelerinin "önlenecek kadar yavaş" oldukları için bir tehdit oluşturmadığını, ancak "Seul'ün Pyongyang'ın provokasyonlarına ezici güçle sert bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğu" ifade edildi.