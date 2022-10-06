KDHC Japon Denizi üzerinde balistik füze testi gerçekleştirdi

Yonhap haber ajansının Güney Kore ordusuna dayandırdığı haberine göre, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı.

Füze testinin hemen öncesinde KDHC Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak ABD'yi kınadı. Açıklamada "Kore Dışişleri Bakanlığı, Kore Halk Ordusu'nun Güney Kore-ABD'ye karşı meşru tedbirlerini BMGK'ya haksız yere şikâyet ettiği için ABD'yi ve bazı uydularını şiddetle kınamaktadır." denildi.

KDHC Dışişleri'nin açıklamasında ABD'nin "Kore yarımadasındaki askeri gerilimi tırmandıran ortak tatbikatlar" düzenlediği belirtildi.

ABD ve Güney Kore, dün bölgede dört füze fırlatmış, bir tanesi "kaza sonucu" Güney Kore topraklarında yerleşim yerlerine yakın bir yere düşmüştü.

KDHC de Salı sabahı Japonya toprakları üzerinden uçan ve Pasifik Okyanusu'na düşen bir balistik füze fırlatmıştı.

Test edilen balistik füze, beş yıl aradan sonra Japonya üzerinde seyahat eden ilk balistik füze oldu.