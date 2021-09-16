KDHC ilk demiryolu füze sistemini denediğini duyurdu

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) dünkü balistik füze denemesinin görüntülerini yayınladı ve ülkenin demiryolu füze sisteminin ilk kez denendiğini duyurdu.

KCNA'da yayımlanan habere göre, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi sekreteri Pak Jong Chon'un katılımıyla ülkenin demiryolu kaynaklı füze alayının ateşlenmesi tatbikatı dün gerçekleştirildi.

Denemenin Kore İşçi Partisi'nin 8. Kongresi kapsamında benimsenen yeni ulusal savunma stratejisinin oluşturulmasının bir parçası olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

KDHC test atış tatbikatının ilk kez harekete geçirilen demiryolu füze sisteminin uygulanabilirliğini teyit etmek, yeni oluşturulan alayın savaşa hazır olup olmadığını ve ateş gücü görevini zamanında yerine getirip getiremeyeceğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Haberde sistemin Doğu Denizi'nde 800 km uzaklıktaki hedefi isabetli şekilde vurduğu ifade edildi.

Japonya Savunma Bakanlığı dünkü açıklamasında KDHC'nin denediği iki balistik füzenin Japonya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde düştüğünü ileri sürmüştü.

ABD ve Japonya KDHC'yi kınayan açıklamalar yaparken, Güney Kore de dün denizaltından ilk balistik füze fırlatma denemesini başarıyla tamamladığını duyurmuştu.