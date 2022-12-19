KDHC ilk casus uydusunu test etti

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) ilk casus uydusunu test ettiğini duyurarak Güney Kore'nin başkenti Seul'un batısındaki İnçeon'un uzaydan görünüşünün yer aldığı düşük çözünürlüklü, siyah-beyaz fotoğraflar yayınladı.

Ajans, test uydusunu taşıyan roketin uydunun fotoğraf ve veri iletim sistemlerini test etmek üzere Pazar günü fırlatıldığını bildirdi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, KDHC'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi, test sonuçlarını 'keşif uydusunun fırlatılmasının son geçiş sürecinden geçen önemli bir başarı' olarak nitelendirdi.

KCNA'ya göre, ilk askeri keşif uydusu için hazırlıklar önümüzdeki yıl Nisan ayına kadar tamamlanacak.

KDHC, son olarak geçtiğimiz Cuma günü yeni tip bir stratejik silah sistemi geliştirme çalışmaları çerçevesinde 'yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motor' teknolojisinin başarı ile test edildiğini açıklamıştı. KDHC, dün test edilen 2 füze hariç yılın başından bu yana 63 füze fırlattı.