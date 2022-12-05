Güney Kore: KDHC 'tampon bölgelere' 130'dan fazla top mermisi ateşledi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) ülkenin kuzeyindeki tampon bölgelere top mermileri ateşleyerek 2018 tarihli ikili askeri anlaşmayı ihlal ettiği belirtildi.
130'dan fazla top mermisinin, sınır gerilimlerini azaltmak için 19 Eylül 2018'de iki ülke arasında imzalanan anlaşmada belirlenen fiili deniz sınırı Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) kuzeyindeki tampon bölgelere yerel saatle 14.59'da düştüğü kaydedildi.
Güney Kore ordusu, KDHC'ye sözlü uyarıda bulunarak, "anlaşmaya uyma" çağrısı yaptı. (AA)