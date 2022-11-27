KDHC: Hedefimiz dünyanın en güçlü stratejik gücüne sahip olmak

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkede 18 Kasım'da kıtalar arası balistik füze (ICBM) denemesinde yer alan askeri yetkililerin rütbelerinin yükseltildiği törene katıldı.

Kim, burada yaptığı konuşmada, 18 Kasım'da fırlatılan Hwasong-17 füzesine atıfta bulunarak, füzenin "dünyanın en güçlü stratejik silahı" olduğunu söyledi.

Hwasong-17 füzesinin KDHC'nin güçlü bir ordu kurma yeteneğini ortaya koyduğuna işaret eden Kim, "Nihai hedefimiz dünyanın en güçlü stratejik gücüne sahip olmak" ifadelerini kullandı.

Kim'in kızı ikinci kez kameralar karşısında

Törende, Kim Jong-Un yanında ilk kez Hwasong-17 füzesinin denemesinde kameralar karşına çıkan kızının da eşlik ettiği görüldü.

Kim'in 10 günden kısa bir sürede ikinci kez kızıyla görüntülenmesi uluslararası basında, "ülkede liderliğin babadan kızına geçebileceği" şeklinde yorumlandı.

KDHC'nin füze denemelerine tepki

KDHC, 18 Kasım'da kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KDHC'yi "gereksiz provokasyonları terk etmeye, ciddi ve sürdürülebilir diplomasiye geri dönmeye" çağırmıştı.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, 20 Kasım'da KDHC'nin füze fırlatmasına tepki olarak BM Güvenlik Konseyinden güçlü adımlar atılması çağrısında bulunan ortak bildiri yayımlamıştı. (AA)