KDHC ile Güney Kore arasında karşılıklı uyarı ateşleri açıldı

Kore Halk Ordusu'ndan bu sabah yayınlanan açıklamada, Güney Kore donanmasından 2. Filo'ya ait bir eskort gemisinin bu sabah saat 03.50 sularında, Paekryong Adası'nın 20 km kuzeybatısındaki 'Askeri Sınır Hattını' ihlal ettiğini duyurdu.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamada Güney Kore'ye ait askeri geminin kimliği belirsiz bir gemiyi kontrol etme bahanesiyle uyarı ateşi açtığı kaydedildi. Açıklamada misilleme olarak Güney Kore karasularına doğru 10 el uyarı ateşi açıldığı belirtildi.

Öte yandan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 03.42 civarında, bir KDHC ticaret gemisinin 'Askeri Sınır Hattı'nı ihlal ettiği söylenirken, tekne rotasını değiştiremeyince tekneye doğru iki makineli tüfekle ateş açıldığı kaydedildi.