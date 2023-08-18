KDHC, hava sahasına giren ABD uçağı nedeniyle savaş uçaklarını havalandırdı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ordusu, ülkenin doğusundaki ekonomik bölgesine giren ABD keşif uçağını önleme amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, olayın 17 Ağustos Perşembe günü, Wonsan limanına 520 km mesafede meydana geldiği ifade edildi.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait keşif uçağı, KDHC’nin ekonomik bölgesine 14 kilometre derinliğe girdi.

KDHC savaş uçakları havalandırıldıktan sonra ABD uçağı bölgeyi terk etti.

Genelkurmay Başkanlığı, “cumhuriyetin egemenliğini korumak için her türlü eyleme başvurmaya” hazır olduğunu kaydetti.