KDHC ABD ile Güney Kore'nin askeri tatbikatına yanıt olarak seyir füzeleri fırlattı

Güney Çin Denizi'nde ABD ile Güney Kore ordularının askeri tatbikatları nedeniyle gerilim yükselirken Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), yeni füze atışları yaptığını duyurdu.

Sputnik'in aktardığı habere göre, KDHC güçleri, sabah saatlerinde 'stratejik seyir füzesi atış tatbikatı' düzenleyerek Hwasal-2 tipi 4 füze ateşledi.

Füze atışları, 'Pyongyang'ın nükleer saldırısına verilecek yanıtlara' odaklandığı belirtilen, ABD ile Güney Kore kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği masa başı tatbikatının ardından geldi.

KDHC'nin resmi haber ajansı KCNA'da yer alan açıklamada, Pyongyang, tatbikatın KDHC'nin 'düşman güçlere karşı ölümcül nükleer karşı saldırı kabiliyetini ortaya koyduğunu' belirterek bunun 'savaş ilanı olarak değerlendirilebileceğini' vurguladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD ile tespit edilenler ile Pyongyang'ın ifade ettiği arasında fark olduğu savunuldu.

Bakanlık, soruşturmanın sürdüğünü de sözlerine ekledi.