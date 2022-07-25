KDHC: ABD biyolojik terörün sorumlusudur

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Ukrayna da dahil dünyanın onlarca ülke ve bölgesinde çok sayıda biyolojik laboratuvar kurdu, insanların canını ve güvenliğini tehdit eden biyolojik silahlar geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aktif şekilde hızlandırıyor" denildi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, ABD'nin biyolojik terörden, Ukrayna ve diğer ülkelerde patojenlerle deneyler yapmaktan ve bulaşıcı hastalıkları yaymaktan sorumlu olduğu belirtildi.

KDHC'nin elindeki verilere göre, ABD 1951'de Kore Savaşı sırasında Güney Kore'de bakteriyolojik savaş yürütmek için özel bir patojenin etkinliğini test ettiği aktarıldı.