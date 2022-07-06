KCK: Hükümet her sıkıştığında İmralı ile görüşeceğini söylüyor

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Abdullah Öcalan ile görüşme yapılacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, “İmralı’da görüşmeler olacağı haberleri iktidar sıkıştığı dönemlerde gündeme getiriliyor” dedi.

Rudaw'ın aktardığına göre, iktidarın halkın tepkisini azaltmak ve kafa karıştırmak amacıyla “İmralı ile görüşme olacağı” haberlerini gündeme taşıdığını öne süren Karasu "Mücadelemiz karşısında sıkıştıkça, halkın demokrasi güçlerinin öfkesi arttıkça özel savaş da halkın tepkisini azaltmak, kafa karıştırmak için çeşitli yollara başvuruyor. İmralı’da görüşmeler olacağı haberleri de bu çerçevededir. Defalarca bu tür haberler gündeme geldi. Hep de böyle iktidar iktidar sıkıştığı dönemlerde bu tür haberleri gündeme getirdi. Bunu da onlardan biri olarak değerlendirmek gerekir” dedi.

İktidarın uyguladığı "tecrit" politikasıyla Abdullah Öcalan ile görüşme yapmayacağını gösterdiğini ileri süren Karasu, görüşme olacağı yönündeki haberler sonrası Öcalan’a “disiplin cezası” verildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da bu konuda konuştuğunu ve "kesinlikle öyle bir şey yok" dediğini hatırlatan Karasu “Bu tür şeylere itibar etmemek lazım. Kürt sorununda çözüm veya başka türlü adım atanlar demokratik olmak zorundadır. AKP’nin böyle bir özü, politikası olmadığı gibi böyle bir tutum içine girmesi mümkün değildir” dedi.