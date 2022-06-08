'AKP yeni bir açılım hazırlığında' iddiası: İmralı detayı...

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AKP'nin son anket sonuçları dolayısıyla Kürt seçmenlerin oyunu almak üzere açılım planlayabileceğini iddia etti.

"Bugünkü tabloda AKP, MHP oylarının toplamı Meclis çoğunluğunu sağlamaya yetmiyor" diyen Balbay, "Yüzde 15 kararsız, yüzde 10 HDP oyunun dışındaki dağılımda ortaya şu çıkıyor: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın ya oylarını yüzde 15 daha artırması ya da HDP’yi yanına çekmesi gerekiyor. Şu aşamada cumhurbaşkanı adayı öncelikli tartışılsa da Saray’ın aklı fikri Kürt kökenli yurttaşların oyunu blok olarak almakta" ifadesini kullandı.

Balbay, yazısına şu iddialarla devam etti:

"Saray bu tabloya bakıp şöyle bir siyaset taslağı hazırlamış görünüyor:

1- MHP’yi ürkütmeyecek yeni bir açılım planlamak.

2- Bunun için yeni dernek ve benzeri örgütlenmelere gitmek. Açılım söylemlerini onların dillendirmesini sağlamak.

3- Kürt kökenli din adamlarını devreye sokmak.

4- Bu iklimi HDP’nin hareket sahasını daraltacak şekilde oluşturmak.

5- İmralı’nın bu açılıma olumlu baktığı izlenimini yaymak.

Yeniden altını çizelim her seçeneğin gündemde olduğu, hiçbirinin mutlak olmadığı bir döneme girdik. İktidar, ekonominin konuşulmaması için her şeyi yaparken blok olarak yanına çekebileceği seçmen kitleleri arıyor. İlk gözünü diktiği yer de HDP’ye oy veren kesim."