Kazı kazan kartıyla kazandığı 250 bin avro verilmedi

Belçika'da oturum izni olmayan Cezayirli bir sığınmacı, kazı kazan kartıyla kazandığı 250 bin avro ödülü, hakkında resmi kayıtlar bulunmadığı için alamadı.

Belçika'nın Zeebrugge kentinde yaşayan 28 yaşındaki bir Cezayirli sığınmacı, hakkında resmi kayıtlar olmaması nedeniyle kazı kazan kartından kazandığı 250 bin avro'luk ödüle erişemedi.

Sığınmacının avukatı Alexander Verstraete, AFP'ye yaptığı açıklamada, müvekkilinin ülkede kaydının, resmi evraklarının ve banka hesabının olmadığını belirterek, "Kimliğini kanıtlayacak belgeleri arıyoruz. Cezayir'deki ailesiyle iletişime geçmesi gerekecek" dedi.

Avukat, kazı kazan kartının şu anda Bruges kasabasındaki bir mahkeme tarafından tutulduğunu söyledi. Verstraete, Belçika hükümetine sığınma başvurusunda bulunma niyetinde olmayan müvekkilinin, ödülünü alana kadar sınır dışı edilmeyeceğine dair makamlardan söz aldığını kaydetti.

Bununla birlikte parayı alabildiğinde ve hayatını sürdürebilecek bir yer bulduğunda dükkan açmak istediğini belirten sığınmacı, "Ve elbette kendime bir de eş buacağım. Fakat paramla değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milli Piyango Sözcüsü Joke Vermoere, 100 bin avro'nun üzerinde kazanılan ödüllerin alınması için kurumun Brüksel'deki merkezine gidilmesi gerektiğine işaret ederek, "Kazanan kişi yanımıza gelmedi, onu görmedik, bu da şimdilik ödülün verilmesi prosedürüne engel oluyor" ifadelerini kullandı.

Liman kenti Zeebrugge, kamyonlara veya konteynırlara saklanarak İngiltere'ye kaçmaya çalışan sığınmacıların odak noktasında yer alıyor.